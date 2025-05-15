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Путин продлил План обороны России 2021-2025 на два года

«Слова "на 2021-2025 годы" заменить словами "на 2021-2027 годы"», - говорится в опубликованном документе.
Андрей Аркадьев 2025-05-15 16:20:13
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ от 13 ноября 2020 года № 704 «О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы».

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, срок действия плана продлен до 2027 года.

В тексте указа от 15 мая 2025 года сказано, что в оригинальном документе слова «на 2021-2025 годы» заменяются на «2021-2027 годы». Указ вступает в силу с момента подписания.

Документ представляет собой комплекс документов, его содержание не раскрывается.

Прошлый план был введен в действие в 2020 году. Срок его действия - до 2025 года. Предыдущий пятилетний план обороны России действовал в 2016-2020 годах.

#армия #Путин #план обороны
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