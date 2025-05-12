Санитар морпехов руками устранил у женщины зажим сосудов в шейном отделе

В приграничном селе Курской области, где до ближайшей больницы десятки километров, а фельдшер - один на несколько деревень, настоящим спасением стали военные медики морской пехоты. На этот раз помощь понадобилась Анне Ивановне, пожилой жительнице, которая в одиночку ведет хозяйство и поддерживает наших бойцов как может - кормит, стирает, говорит добрые слова.

Но здоровье подвело - боли в голове, скачки давления. И тут - санитар-стрелок 810-й гвардейской бригады с позывным Миф. Он не просто медик, а еще и знающий остеопат. Без таблеток, руками устранил зажим сосудов в шейном отделе позвоночника.

«Поправил третий и четвертый шейные позвонки. Было нарушение кровотока - теперь кислород нормально поступает к мозгу. И головные боли ушли, и давление стабилизировалось», - объясняет Миф.

Мобильный медицинский центр морпехов укомплектован как полноценная клиника - кардиограф, дефибриллятор, генератор, мониторы. Все автономно и в рабочем состоянии - потому что дорога каждая минута, и каждый выезд может быть единственным шансом для местных.

«Нас много не спрашивали. Сами решили - будем помогать. Диагностика, консультации, лекарства - все по мере возможности», - добавляет начальник медпункта батальона с позывным Бабка.

После работы - минуты тишины и памяти. Морпехи возложили цветы к монументу павшим советским солдатам. У каждого - своя история, своя память.

И чтобы память жила, бойцы даже вернули пламя монументу - зажгли блиндажную свечу в центре звезды. Свет ее как напоминание - здесь все еще несут службу. И не только с оружием, но и с сердцем.