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Артиллеристы из Д-20 уничтожили опорник и пост БПЛА ВСУ у Часова Яра

Расчет орудия прикрывает специальная группа, в задачи которой входит подать сигнал об опасности или сбить приближающийся к огневой позиции беспилотник противника.
2025-05-13 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполнили боевую задачу и из гаубицы Д-20 уничтожили опорный пункт и пост запуска БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра. Кадры опубликовало Минобороны России.

Операторы дронов-разведчиков подтвердили уничтожение цели.

«Мы работаем в большей степени по автотранспорту ВСУ. Нарушаем подвоз БК, продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА», - уточнил военнослужащий и старший расчета с позывным Буш.

Артиллеристы работают по целям в тылу противника, благодаря большой дальности и точности огня 152-мм орудия Д-20. Расчет орудия прикрывает специальная группа, в задачи которой входит подать сигнал об опасности или сбить приближающийся к огневой позиции беспилотник противника.

«Работаю с расчетом Д-20. Прикрываю позицию, чтобы не атаковала "Баба Яга2 или FPV-дрон. Недавно был такой случай, прилетел FPV, мы его успешно сбили, чтобы наши парни отработали по цели. С нарезного оружия сложно сбить дрон, особенно если он на дальней дистанции, но нам удается это сделать», -  рассказал старший группы прикрытия Игорь.

Российские военнослужащие применяют различные боеприпасы для выполнения боевых задач, что позволяет нанести максимальное поражение живой силе и военным объектам ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #армия #бпла #ВСУ #артиллеристы #Опорный пункт #д-20
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