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Пленный из ВСУ сообщил, что командование считает солдат расходным материалом

Мобилизованным отправляют лопаты для ремонта блиндажей в ответ на запросы об эвакуации.
2025-05-12 16:34:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Татаренко заявил, что украинское командование воспринимает мобилизованных украинцев как расходный материал. По его словам, в ответ на просьбы об эвакуации командиры нередко присылают лопаты для ремонта блиндажей, вместо того чтобы оказать поддержку.

«Сколько раз я слышал доклады по радейке: "Нужна эвакуация, откат". Им говорят: "Держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж". А ремонтировать уже нечего», - рассказал Татаренко.

Минобороны России опубликовало видеозапись с заявлением пленного. В ведомстве отметили, что Татаренко содержится в безопасных условиях, получает питание, имеет доступ к горячему душу и месту для отдыха.

«Здоровью пленного ничто не угрожает, в отличие от его сослуживцев на позициях, которых могут убить свои же», - добавили в министерстве.

Ранее военнослужащие 77-й аэромобильной бригады ВСУ, взятые в плен бойцами 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при освобождении населенного пункта Липовое в ДНР, рассказали нашему корреспонденту Варваре Шрадер о тяжелых условиях службы и оставлении командованием.

По словам пленных, их подразделения были фактически брошены на позиции без снабжения и поддержки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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