ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

ВКС России получили очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Их в войска передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолеты поколения 4++ прошли все необходимые испытания. Они уже прибыли на аэродромы базирования. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации отметили, что в данный момент в производстве находятся новые партии самолетов Су-57, Су-35С и Су-34.

Напомним, в середине минувшего апреля в Ростехе сообщали о передаче в войска новой партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. А до этого стало известно, что ОАК в рамках государственного оборонного заказа передала Министерству обороны Российской Федерации новые самолеты Су-57 и Су-34.