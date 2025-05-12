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ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Самолеты после всех необходимых испытаний прибыли на аэродромы базирования.
Сергей Лебедев 2025-05-12 09:23:31
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

ВКС России получили очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Их в войска передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолеты поколения 4++ прошли все необходимые испытания. Они уже прибыли на аэродромы базирования. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации отметили, что в данный момент в производстве находятся новые партии самолетов Су-57, Су-35С и Су-34.

Напомним, в середине минувшего апреля в Ростехе сообщали о передаче в войска новой партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. А до этого стало известно, что ОАК в рамках государственного оборонного заказа передала Министерству обороны Российской Федерации новые самолеты Су-57 и Су-34. 

#вкс россии #армия #Ростех #Минобороны России #самолеты #оак #су-35с #МО РФ
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