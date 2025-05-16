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Экипаж Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации ВСУ

По докладу разведки цель была поражена.
Дарья Ситникова 2025-05-16 06:21:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации расчета украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры поражения боевиков.

Сообщается, что экипаж вертолета ударил при помощи авиационных ракет по заданным координатам. После завершения боевого задания наши военные вернулись на аэродром базирования.

Ранее в зоне ответственности группировки войск «Юг» экипаж вертолета Ми-28НМ поразил еще один пункт временной дислокации националистов.
Летчики применили легкую многоцелевую управляемую ракету. Поражение цели подтвердила разведка.

#армия #Минобороны России #Ми-28НМ #авиационные ракеты
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