Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Михайловка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие подразделений из состава группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

За сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Ульяновка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка. Все они находятся на территории ДНР.

При этом отмечено, что в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял более 525 боевиков, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта Котляровка на территории Донецкой Народной Республики. ВСУ основательно укрепили Котляровку, но российские войска все равно овладели ей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.