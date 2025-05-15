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Минобороны показало кадры боев за Торское в ДНР

В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащими штурмовых подразделений были установлены флаги Российской Федерации.
2025-05-15 12:57:15
© Фото: Минобороны © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боев в Торском в Донецкой Народной Республике, который был освобожден в результате наступательных действий российских подразделений группировки войск «Запад».

По информации российского оборонного ведомства, в операции принимали участие штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии. В ходе боев были применены ударные беспилотники, с помощью которых были уничтожены боевая техника, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ.

После нанесения ударов штурмовые группы вошли на позиции противника и зачистили населенный пункт. На освобожденных зданиях военнослужащие установили российские триколоры.

В сообщении также отмечается, что группировка «Запад» продолжает наступление, выбивая украинские силы с укрепленных позиций, захватывая трофеи и беря пленных.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта Миролюбовка на территории ДНР. Это сделали военнослужащие 5-й мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #МО РФ #торское
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