МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры освобождения Михайловки в ДНР

Шштурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населенный пункт только стрелковым боем.
2025-05-16 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Михайловка в ДНР. Там действовали военнослужащие 5-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Съемки с воздуха показывают, как бойцы размахивают российскими триколорами в полуразрушенных домах населенного пункта.

Оборонное ведомство уточняет, что при освобождении штурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населенный пункт только стрелковым боем.

«Военнослужащие действовали проработанной тактикой, в составе малых штурмовых групп зачищая дом за домом и досматривая каждый подвал разрушенных зданий», - конкретизирует МО РФ.

Об освобождении Михайловки стало известно 14 мая. Населенный пункт удалось взять под контроль военнослужащим подразделений из состава группировки войск «Центр» в результате решительных действий. 

Ранее эти же бойцы из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка, который находится по соседству с Михайловкой. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #освобождение #штурмовики #Михайловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 