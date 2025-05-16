Опубликованы кадры освобождения Михайловки в ДНР

Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Михайловка в ДНР. Там действовали военнослужащие 5-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Съемки с воздуха показывают, как бойцы размахивают российскими триколорами в полуразрушенных домах населенного пункта.

Оборонное ведомство уточняет, что при освобождении штурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населенный пункт только стрелковым боем.

«Военнослужащие действовали проработанной тактикой, в составе малых штурмовых групп зачищая дом за домом и досматривая каждый подвал разрушенных зданий», - конкретизирует МО РФ.

Об освобождении Михайловки стало известно 14 мая. Населенный пункт удалось взять под контроль военнослужащим подразделений из состава группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

Ранее эти же бойцы из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка, который находится по соседству с Михайловкой.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.