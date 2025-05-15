Цивилева: комплексная реабилитация вернет тяжелораненых в активную жизнь

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева приехала в Санкт-Петербург на форум «Военно-медицинская реабилитация». Она заявила, что комплексная система реабилитации строится таким образом, чтобы максимально быстро и эффективно возвращать даже тяжелораненых в активную жизнь.

«Вот эта комплексная система реабилитации - профессиональная при наличии грамотных специалистов и самой по себе системы. Она будет максимально эффективной, чтобы возвращать этих людей к активной жизни», - сказала Цивилева.

Она подчеркнула, что, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, многие защитники хотят служить России и дальше - необязательно в Вооруженных силах, главное, что на благо страны. И необходимо дать им эту возможность.

На форум съехались ведущие специалисты военно-медицинской службы, реабилитологи, врачи, ученые и эксперты здравоохранения из 80 городов России. За два дня участники планируют обсудить современные подходы к восстановлению здоровья военнослужащих и внедрение инноваций в клиническую практику.

Ранее Цивилева вручила ветеранам ключи от автомобилей с ручным управлением. Автомобиль в данным случае сам по себе является средством реабилитации, которое позволяет ветеранам вести активную жизнь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.