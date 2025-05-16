В Санкт-Петербурге заложили морской тральщик «Сергей Преминин»

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили новый морской тральщик 12 700 «Сергей Преминин».

«В торжественном мероприятии по прикреплению таблички к будущему корпусу корабля приняли участие начальник Главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, советник генерального директора ОСК Владимир Королев и генеральный директор ЦКБ "Алмаз" Константин Голубев», - говорится в сообщении.

Помимо них, на церемонии находились работники и ветераны Средне-Невского судостроительного завода.

Отмечено, что при строительстве тральщиков проекта 12 700 применяютя новейшие технологии, которые не имеют аналогов в мировом кораблестроении. Особенность этих кораблей - уникальный, самый большой корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Его масса ниже по сравнению с металлическим, при этом ему не страшна коррозия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.