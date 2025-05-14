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Расчет М-46 уничтожил миномет ВСУ на Красноармейском направлении

Пушка М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками, самоходной артиллерией и минометами противника, уничтожения опорных пунктов и живой силы.
2025-05-14 17:02:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили позицию миномета ВСУ с помощью 130-мм буксируемой пушки М-46. Об этом сообщили в Минобороны России и продемонстрировали кадры боевой работы.

По данным оборонного ведомства, цель была обнаружена в ходе воздушной разведки - расчеты беспилотников выявили замаскированную огневую позицию 120-мм миномета. После подтверждения координат данные передали артиллеристам, которые поразили цель, потратив два снаряда. Попадание зафиксировали операторы БПЛА.

После успешного удара расчет оперативно провел маскировку орудия и переместился в укрытие. В Минобороны отметили, что М-46 предназначена для уничтожения артиллерии, минометов и укреплений противника, а также может поражать как стационарные, так и движущиеся цели.

В настоящий момент артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ведут активные наступательные действия на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #М-46 #СВО #красноармейское направление
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