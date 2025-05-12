В Запорожье расчет российской реактивной системы залпового огня «Град» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» поразил скопление украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В результате удара было ликвидировано большое количество боевиков. Также уничтожена техника противника.

«Поддерживаем продвижение наших штурмовых групп. Находимся постоянно на боевом дежурстве», - рассказал командир боевой машины с позывным Доцент.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» сорвали ротацию националистов на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен в районе населенного пункта Комар.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.