Министерство обороны России показало кадры боев с ВСУ при освобождении Миролюбовки в Донецкой Народной Республике.

Об освобождении населенного пункта отчиталось оборонное ведомство сегодня. Миролюбовку удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Помимо этого, за сутки группировка нанесла огневое поражение формированиям 11 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Александрополь, Новоалександровка, Новооленовка, Ульяновка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров и Новосергеевка на территории ДНР.

Как утверждает Минобороны, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 470 человек. Помимо живой силы, противник лишился семи боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийского орудия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.