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Саперы обнаружили склады с боеприпасами в сараях в Курском приграничье

Из всего многообразия обнаруженных мин самую большую опасность представляют самодельные взрывные устройства.
Олег Калинобродский 2025-05-13 11:27:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Суджанском районе Курской области работают саперы. Здесь каждый клочок земли может таить смертельную угрозу. Бойцы 92-го саперного полка группировки войск «Север» вместе с добровольцами из БАРС-И вручную проверяют частные подворья и дороги, находят мины, взрывоопасные предметы и целые склады боеприпасов. На месте побывал наш корреспондент Олег Калинобродский.

«Находим по шесть-семь ящиков. В домах очень много. Даже не в домах, а в сараях они это все прячут, какие-то организовывают склады. Все вычищаем метр за метром», - рассказал сапер с позывным Химера.

Особую опасность представляют самодельные взрывные устройства. Они замаскированы в траве, кустах, даже внутри разрушенных построек. Одно из таких СВУ, полностью обмотанное изолентой, бойцы обнаружили за домом и уничтожили на месте.

Разлетаются кирпичи, стекло, металл. Один взрыв - и запах гари над селом. Олег Калинобродский показывает последствия подрыва.

«Настолько мощный был взрыв, что до сих пор запах гари, до сих пор летит пепел», - прокомментировал он.

На участках, где проходили ВСУ, находят противотанковые мины, в том числе западного производства. Под домами - замаскированные тайники. 

Помогают саперам добровольцы. Среди них - бойцы бригады БАРС-И, которые не понаслышке понимают, насколько важно зачистить каждый метр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Саперы #Курская область #барс
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