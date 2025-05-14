За ночь над Черным морем сбиты девять украинских беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отражении атаки украинских беспилотников над территорией нашей страны.
Как сообщили в военном ведомстве, в общей сложности за минувшую ночь над РФ были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов.
В МО подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.
Девять вражеских дронов сбили над Черным морем. Кроме того, еще три украинских беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.
Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.
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