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Главком ВМФ Моисеев поздравил военнослужащих с Днем Черноморского флота

Помимо личного состава ЧФ, Александр Моисеев поздравил с 242-летием Черноморского флота и служивших там ветеранов.
2025-05-13 10:28:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня с 242-летием Черноморского флота поздравил военнослужащих ЧФ и ветеранов главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. 

«На протяжении всей своей истории Черноморский флот является примером несгибаемой стойкости и беспримерного мужества, проявленного при служении Отечеству», - сказал Моисеев.

Он отметил вклад лучших представителей ЧФ в развитие русского военно-морского оружия, а также в науку и культуру России. Моисеев напомнил, что в годы Великой Отечественной военнослужащие Черноморского флота сражались с врагом в море, на суше и в воздухе. В качестве примера коллективного подвига он привел бои в Крыму, Одессе и Новороссийске. 

При этом Александр Моисеев подчеркнул, что нынешнее поколение черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников.

Адмирал заметил, что личный состав ЧФ проявляет высокое боевое мастерство, храбрость и стойкость в боях с украинскими неонацистами. Черноморцы наносят ракетные удары, обеспечивают безопасность морских коммуникаций, обороняют пункты базирования и аэродромы. Морские пехотинцы ведут наступательные операции. 

Моисеев пожелал всем причастным крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в ратном труде на благо России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Александр Моисеев #Черноморский флот
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