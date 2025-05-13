Главком ВМФ Моисеев поздравил военнослужащих с Днем Черноморского флота

Сегодня с 242-летием Черноморского флота поздравил военнослужащих ЧФ и ветеранов главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«На протяжении всей своей истории Черноморский флот является примером несгибаемой стойкости и беспримерного мужества, проявленного при служении Отечеству», - сказал Моисеев.

Он отметил вклад лучших представителей ЧФ в развитие русского военно-морского оружия, а также в науку и культуру России. Моисеев напомнил, что в годы Великой Отечественной военнослужащие Черноморского флота сражались с врагом в море, на суше и в воздухе. В качестве примера коллективного подвига он привел бои в Крыму, Одессе и Новороссийске.

При этом Александр Моисеев подчеркнул, что нынешнее поколение черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников.

Адмирал заметил, что личный состав ЧФ проявляет высокое боевое мастерство, храбрость и стойкость в боях с украинскими неонацистами. Черноморцы наносят ракетные удары, обеспечивают безопасность морских коммуникаций, обороняют пункты базирования и аэродромы. Морские пехотинцы ведут наступательные операции.

Моисеев пожелал всем причастным крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в ратном труде на благо России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.