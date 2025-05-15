Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта временной дислокации. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только экипаж получил подтверждение от разведки об успешном уничтожении намеченной цели, летчики вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ. Они сделали это, применив неуправляемые ракеты, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.