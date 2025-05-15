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Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиабомбы с УМПК.
2025-05-15 10:40:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта временной дислокации. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только экипаж получил подтверждение от разведки об успешном уничтожении намеченной цели, летчики вернулись на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ. Они сделали это, применив неуправляемые ракеты, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #армия #су-34 #Авиабомбы #группировка юг
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