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Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ

В результате боевого применения уничтожена живая сила противника.
2025-05-16 19:02:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета штурмовой авиации ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Пуски выполнялись парами с малых высот. Применив вооружение, экипажи совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета. По данным ведомства, в результате удара была уничтожена живая сила противника.

После возвращения технические специалисты провели обслуживание и подготовку самолетов к повторным боевым вылетам.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно, в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #вкс #Су-25 #МО РФ #юг
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