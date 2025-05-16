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Мединский анонсировал обмен пленными по формуле 1000х1000

Владимир Мединский заявил, что обмен пленными должен состояться в ближайшее время.
Тимур Шерзад 2025-05-16 16:34:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский анонсировал обмен пленными. Он уточнил, что предстоящий обмен состоится уже скоро. 

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек», - заявил Мединский журналистам по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Стоит отметить, что обычно количество передаваемых друг другу пленных в рамках единовременного обмена значительно ниже. 

Также глава российской делегации сообщил, что российская и украинская стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня в будущем. Он уточнил, что это видение с обеих сторон должно быть прописано в деталях. Еще Владимир Мединский отметил, что Россия приняла к сведению поступивший от Украины запрос на встречу лидеров. 

#Россия #армия #Украина #пленные #владимир мединский #обмен
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