Мединский анонсировал обмен пленными по формуле 1000х1000

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский анонсировал обмен пленными. Он уточнил, что предстоящий обмен состоится уже скоро.

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек», - заявил Мединский журналистам по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Стоит отметить, что обычно количество передаваемых друг другу пленных в рамках единовременного обмена значительно ниже.

Также глава российской делегации сообщил, что российская и украинская стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня в будущем. Он уточнил, что это видение с обеих сторон должно быть прописано в деталях. Еще Владимир Мединский отметил, что Россия приняла к сведению поступивший от Украины запрос на встречу лидеров.