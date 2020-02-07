Шойгу призвал увеличить количество обучающихся иностранных специалистов в Международном противоминном центре
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому увеличить число иностранных специалистов, обучающихся в Международном противоминном центре ВС РФ.
«Разработать концепцию развития Международного противоминного центра с современной учебно-материальной базой, лабораторного комплекса для проведения любых испытаний и практических занятий, а также совершенствования полигонной базы», - сказал Шойгу во время посещения центра в подмосковном Нахабино.
Международный противоминный центр сформирован 1 августа 2014 года. В арсенале Центра мобильные робототехнический комплекс «Уран-6», мобильные инженерные комплексы разминирования, бронеавтомобили «Рысь», средства поиска и защиты сапера.
С 2015 по 2019 годы центр подготовил 1374 военных специалистов из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Сербии, Узбекистана, Сирии, Лаоса. Всего с 2014 года военнослужащие Центра разминировали около 15 тысяч гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тысяч взрывоопасных предметов. За пределами России разминировано 6637 гектаров территории, уничтожено 105 511 взрывоопасных предметов.