На Северном флоте показали возможности руководства с подвижного пункта управления

Второй этап оперативного сбора командного состава Военно-морского флота России под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова прошел на Северном флоте. В сборе принимают участие более 100 адмиралов и старших офицеров главного командования ВМФ, управлений и штабов флотов и Каспийской флотилии.

Главнокомандующий ВМФ, командующие флотами и другие участники оперативного сбора почтили память североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к памятнику воинам-североморцам - защитникам Советского Заполярья на центральной площади Североморска.

В штабе флота, а затем на побережье губы Грязная, где был развернут подвижный пункт управления объединением, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота.

«Высшим офицерам ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме», - рассказали в Минобороны РФ.

В ходе учебных мероприятий была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки в ближней операционной зоне флота с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками.

В рамках военно-патриотического воспитания и в честь грядущего 75-летия Великой Победы участникам оперативного сбора ВМФ была продемонстрирована выставка исторической бронетехники и атака танков ИС-3, «Шерман», М3Ли, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и эрзац-танк НИ-1 «На испуг».

По завершении работы на Северном флоте участники оперативного сбора отправились на Балтийский флот, где продолжат проведение учебно-методических мероприятий.