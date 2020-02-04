Самолеты ВКС РФ с эвакуируемыми из Китая россиянами дозаправятся в Улан-Удэ

Самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС) с эвакуируемыми из провинции Хубэй гражданами РФ дозаправятся в Улан-Удэ и отправятся в центральную часть России, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Будет эвакуация граждан РФ из Уханя провинции Хубэй, будет ориентировочно посадка для дозаправки самолетов, размещения вывозимых граждан не будет», - сказал он.

Сегодня из аэропорта Улан-Удэ вылетело два военно-транспортных самолета Ил-76 МД для эвакуации россиян из китайского Уханя. Всего в операции по эвакуации российских граждан будет задействовано пять таких самолетов.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

В России зафиксированы два случая коронавируса. Оба пациента - граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль на внутренних рейсах. Ведомством проведена оценка потребностей оснащения аэропортов страны оборудованием дистанционного измерения.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.