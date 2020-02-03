Сталь, снег и огонь: кадры масштабных учений танкистов, артиллеристов и стрелков в ЗВО

На полигонах пяти регионов Центральной России стартовали масштабные учения. В них принимают участие представители различных родов войск, в том числе танкисты, разведчики, артиллеристы и мотострелки. В маневрах задействованы более двух тысяч военнослужащих.

Танковые экипажи отработали стрельбу с места и в движении, поразив цели на дальности до двух километров. Точность огня продемонстрировали и экипажи боевых машин пехоты. Они уничтожили мишени, которые имитировали безоткатные орудия и группы пехоты условного противника.

Учебно-боевые задачи также отработали артиллерийские расчеты, в том числе на самоходных гаубицах «Мста-С». Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» обеспечили прикрытие действий от возможных ударов «противника» с воздуха.

Маневры дали старт началу отборочных этапов конкурсов Армейских международных игр в Западном военном округе. Ранее на подмосковных полигонах Головеньки и Алабино также стартовали первые отборочные этапы в рамках подготовки к главным военным состязаниям, в том числе к самому зрелищному конкурсу АрМИ - «Танковому биатлону».