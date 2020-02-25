Летчики истребителей МиГ-29 отработали воздушный бой в Арктике: кадры учений

Элементы воздушного боя на предельно малых высотах отработали летчики-истребители морской авиации Северного флота.

Экипажи самолетов МиГ-29 отработали перехват противника в дальнем ракетном бою с переходом на ближний. В учениях приняли участие начинающие летчики, ими руководили опытные инструкторы.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.