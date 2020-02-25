Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил организацию учебного процесса в Пермском Суворовском военное училище.

Глава военного ведомства осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето-авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии, биологии.

Все аудитории оборудованы интерактивными досками, ЖК-панелями, компьютерами и стендами. Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается специальной информационной системой. Программа формирует единое информационное пространство образовательного учреждения, организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

Воспитанники продемонстрировали министру свои работы по робототехнике. В училище суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили новую разработку образца «Робот-биатлон» с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.

Шойгу также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого было завершено в конце 2019 года.

Развитие инфраструктуры училища продолжается. В частности, как доложил министру начальник образовательного учреждения, до конца текущего года на территории будут построены клуб на 600 мест и универсальный спортивный комплекс, а в 2021 - бассейн и ледовый каток.