Арктическая кухня: кадры учений к 320-летию продовольственной службы

Продовольственная служба России провела учения в Арктике, приуроченные к ее 320-летней годовщине.

На заре ХVIII века, в феврале 1700 года царь Петр I издал Указ, утверждающий должность «генерал-провианта» в военном ведомстве страны. Тем же Указом был сформирован Приказ, названный в созвучии с наименованием титула - провиантским.

Этим документом было дано начало централизованному обеспечению армии провизией. Так 18 февраля 1700 стало считаться моментом зарождения провиантской службы.

В день празднования 320-летнего юбилея вещевой и продовольственной служб ВС России на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошли тыловые учения.

Военные армейского корпуса Северного флота в условно боевой обстановке отработали применение новой техники тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь».

В учениях были применены новейшие образцы специальной техники, обеспечивающей поддержание жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складской модуль ХСМА-12/30ПМ.

Эта техника была разрабатывалась для организации питания войск в условиях тяжелого климата. Её производство было начато параллельно формированию арктических подразделений. С 2017 года техника была выведена на вооружение Северного флота.

В наши дни тыловые подразделения береговых и сухопутных войск Северного флота обеспечены новейшей арктической гусеничной техникой в количестве порядка десяти единиц. Такая техника способна совершать многокилометровые марши по сложнопересеченной местности с глубоким снежным покровом и большим количеством рек и водоёмов, самостоятельно прокладывая маршрут при отсутствии дорог.