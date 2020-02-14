«Искандеры» в лесах Оренбурга: кадры тактических учений ракетчиков

В Оренбургской области прошли тактические учения расчетов ОТРК «Искандер-М» Центрального военного округа, которым была поставлена задача по отработке действий по уничтожению условного противника на дальности 150 километров.

По сценарию маневров, военнослужащие совершили марш в назначенные позиционные районы, оборудовали стартовые позиции и выполнили развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов.

Получив координаты, ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски. «Огонь» был произведен по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, имитирующим командные пункты и реактивные системы залпового огня.

Ракетчики использовали данные, полученные с беспилотников «Орлан-10», для смены огневых позиций и прокладки маршрутов в лесистой местности. В ученьях принимали участие более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.