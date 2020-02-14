Военнослужащий ЧФ пишет картину в честь 75-летия Великой Победы

Военнослужащий Черноморского флота старший мичман Сергей Шевченко создает масштабное художественное полотно, посвященное 75-летию Великой Победы.

На его картине будет изображено шествие ветеранов на параде Победы в Севастополе, которых радостно встречают жители города.

Лица участников Великой Отечественной художник пишет только с натуры. Один из героев картины - ветеран, полковник в отставке Патук Иван Иванович, который в 1944 году участвовал в освобождении Севастополя и штурмовал Сапун-гору.

Старший мичман Сергей Шевченко проходит службу на ЧФ, является первым обладателем высшего почетного звания Республики Крым в области изобразительного искусства - «Народный художник Крыма».