Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащий ЧФ пишет картину в честь 75-летия Великой Победы

Андрей Аркадьев
12:13 14.02.2020
На холсте изображено шествие севастопольских ветеранов на площади адмирала П.С. Нахимова в Севастополе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащий Черноморского флота старший мичман Сергей Шевченко создает масштабное художественное полотно, посвященное 75-летию Великой Победы.

На его картине будет изображено шествие ветеранов на параде Победы в Севастополе, которых радостно встречают жители города.

Лица участников Великой Отечественной художник пишет только с натуры. Один из героев картины - ветеран, полковник в отставке Патук Иван Иванович, который в 1944 году участвовал в освобождении Севастополя и штурмовал Сапун-гору.

Старший мичман Сергей Шевченко проходит службу на ЧФ, является первым обладателем высшего почетного звания Республики Крым в области изобразительного искусства - «Народный художник Крыма».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.02.2020, 10:04
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата14.02.2020, 13:23
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 12:06
От «Пираньи» до «Александрита»: глава ОСК о ключевых российско-индийских проектах
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:23 Спорт
Федерация бокса России может пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили
13:23 Спорт
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
13:20 Вопросы истории
В Доме офицеров в Петербурге открылся пункт оцифровки фотографий участников ВОВ
12:59 В стране и мире
В Кремле прокомментировали инициативу по учреждению выходного дня для голосования по Конституции
12:46 В стране и мире
Видео
В Челябинске полыхает цех по производству пластиковой посуды
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Идем в проход»: момент сильного землетрясения на Курилах попал на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.