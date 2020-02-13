«Страж порядка»: под Владикавказом прошел этап конкурса АрМИ для военной полиции

Под Владикавказом, на полигоне Шалхи и на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ состоялся армейский этап конкурса по полевой выучке «Страж порядка».

Целую неделю военнослужащие военной полиции Южного военного округа принимали участие в гонках со стрельбой из стрелкового оружия, состязаниях патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказанию первой медицинской помощи и в экстремальном вождении патрульного автомобиля.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка. Участникам пришлось продемонстрировать свои выносливость и физическую силу на 15- километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями.

Военные полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите, произвели эвакуацию условно раненного с поля боя, выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

В общей сложности в соревнованиях приняло участие более 100 военных полицейских ЮВО и около 20 единиц военной техники. По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые будут представлять ЮВО на всеармейском этапе.