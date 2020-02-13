Главная икона Вооруженных Сил РФ прибыла в Трифонов-Печенгский монастырь

Главная икона Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» прибыла в Трифонов-Печенгский монастырь. Туда ее перевезли из Храма Святого апостола Андрея Первозванного в Гаджиево.

«Спас Нерукотворный» вместе с мощами апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, великомучеников и великомучениц, а также преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова привезли на Северный флот накануне Крещения. На молебне в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе присутствовал командующий Севфлотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

В Трифонов-Печенгском монастыре икона пробудет до 17 февраля, а затем ее переправят в Архангельскую область, откуда 24 февраля перевезут в Псков.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».