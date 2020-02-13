Экипажи Су-24М уничтожили «вражеские» объекты ПВО под Волгоградом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожили объекты противовоздушной обороны условного противника на учениях в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Летчики нанесли массированный ракетный удар по целям, имитирующим объекты противовоздушной обороны противника, а также выполнили приемы боевого маневрирования с целью преодоления зон ПВО. Огневое поражение было выполнено двумя эшелонами со средних и больших высот», - говорится в сообщении.

За время учений было совершено более 30 вылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб, добавили в пресс-службе. Был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.