Отряд антитеррора уничтожил «боевиков», напавших на воинскую часть под Нижним Новгородом
Военнослужащие блокировали и уничтожили условных террористов на захваченном КПП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Нижегородской области проходят учения бойцов группы быстрого реагирования.
Военнослужащие отработали отражение атаки «боевиков», которые напали на контрольно-пропускной пункт воинской части и захватили заложников.
В считанные минуты бойцы окружили и блокировали нападавших на захваченном КПП, а затем вступили с ними в бой.
В результате двух террористов уничтожили, одного удалось взять в плен. Никто из заложников не пострадал. Такие тренировки у местных военнослужащих проходят регулярно.