Снежный штурм: мотострелки ЦВО отработали боевые задачи под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели учения по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований. Во время него они совершили марш из Самарской в Оренбургскую область на БТР-82АМ.

Личный состав отработал действия по блокированию района базирования боевиков, уничтожению диверсионных групп и поиску схронов с боеприпасами и оружием. Кроме того, перед участниками стояли задачи по штурмовым действиям в городе, разведке, эвакуации раненых с поля боя и стрельбам из БТР-82АМ, спаренных зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов РПГ-7В, пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.

«Совершили 200-километровый марш, с ходу заняли оборону, отразили наступление условного противника. Личный состав и командир действовали слаженно, думаю, вышестоящее командование оценит», - сказал лейтенант, командир мотострелкового взвода Алексей Ботенко.

Всего в учениях приняли участие более 500 человек и было задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.