Вертолеты Ка-27М обнаружили «вражескую» подлодку в Черном море

Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М провели в Черном море учения по поиску подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Экипажи вертолетов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника», - говорится в сообщении.

Вертолеты выследили «вражескую» подлодку и применили опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты подводных целей, сообщает пресс-служба.

«Экипажи вертолетов морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей», - сказано в сообщении.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Вертолет Ка-27М - модернизированная модификация противолодочного вертолета Ка-27ПЛ с обновленным целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.

Ка-27М построен по двухвинтовой соосной схеме. Благодаря отсутствию рулевого винта машина имеет высокую маневренность и компактность. Складывающиеся лопасти позволяют размещать вертолет на палубах даже небольших кораблей.

Винтокрылая машина оснащена совершенным цифровым оборудованием. Поиск подлодок осуществляется с помощью мощной гидроакустической станции, которая опускается на тросе в воду. Кроме того, вертолет имеет датчик магнитных аномалий, способный засечь металлический корпус субмарины.