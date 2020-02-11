В Академии Генштаба выставлено полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории

Полное собрание орденов, медалей и знаков России впервые выставлено в Военной Академии Генштаба ВС России на выставке «История России в орденах, медалях и знаках», которая приурочена к 75-летию Победы. Сегодня выставку открыл министр обороны России Сергей Шойгу.

«Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем триста лет истории Отечества со времен Петра Первого до наших дней. Выставка разделена на три модуля: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Среди экспонатов организаторы отметили раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году», - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что посвященная 75-летию Победы выставка проходит под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России.

В день открытия выставки ее посетили слушатели академии Генштаба из России и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы, а также гости военного вуза.