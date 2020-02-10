Полевые занятия для разведчиков стартовали на Северном Кавказе

На Северном Кавказе более 2,5 тысяч военнослужащих приступили к проведению полевого выхода. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Более 2,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений мотострелковых и разведывательных соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода на полигонах ЮВО», - говорится в сообщении.

Разведчики ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский, рассказали в пресс-службе.

Занятия проводятся как днем, так и ночью. Кроме того, разведчики будут учиться противостоять диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе учений бойцы выполнят боевые стрельбы из БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. Поражать цели предстоит как с места, так и в движении.

В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учения с применением беспилотных летательных аппаратов.