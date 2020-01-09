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Более 1,5 тысяч мотострелков проведут стрельбы в Северной Осетии

Андрей Аркадьев
19:00 09.01.2020
В учениях задействованы более 200 единиц военной техники, в их числе танки Т-90, минометы «Сани», реактивные системы залпового огня «Град» и боевые машины пехоты БМП-3.
Более 1,5 тысяч мотострелков проведут стрельбы в Северной Осетии
© Фото: Минобороны России

В Северной Осетии начались военные полевые занятия мотострелков. В них участвуют свыше 1,5 тысяч военнослужащих, более 200 единиц военной техники, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

«Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению полевых занятий на общевойсковом полигоне Тарское», - говорится в пресс-релизе.

Мотострелки и танкисты проследовали маршем в составе механизированных колонн в район учений на полигон Тарское. Планируется, что военнослужащие будут вести стрельбы на дальности до четырех километров из всех видов штатного вооружения, в том числе из орудий танков Т-90, минометов «Сани», самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град».

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят: транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

«Град» - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, небронированных и легкобронированных целей противника, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

«Мста-С» - 152-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, построенная на базе узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80 и орудия «Мста-Б».

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