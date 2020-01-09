РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

Военные Ракетных войск стратегического назначения получили порядка ста единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки», - говорится в сообщении.

В минувшем году РВСН получили более 20 единиц техники, на текущий год запланирована поставка еще 16 единиц, уточнили в военном ведомстве.

После обновления линейки спецтехники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки и существенно повысилось качество выполнения задач.

Для обработки вооружения, военной и специальной техники стратегическим ракетчикам поступает авторазливочная станция АРС-14КМ, добавили в Министерстве.

Кроме того, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М, которые позволяют проводить спецобработку крупногабаритной военной техники, а машины РХМ-6 для ведения РХБ разведки обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками.

Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а также УТМ-80М, получило Тагильское ракетное соединение.

Кроме того, в воинские части и соединения РВСН запланированы поставки более 100 единиц автомобильной и инженерной техники, включая грузовые и легковые автомобили, пассажирские автобусы, эвакуационные тягачи, инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны и различные электротехнические средства.