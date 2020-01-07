В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс»

В РВСН полностью закончено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны России.

Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, что оснащены реальные боевые машины. Они дают возможность в виртуальном пространстве моделировать динамику перемещения машин в разных условиях с учетом рельефа местности. Причем для каждого образца вооружения, который поступает в РВСН, создаются свои тренажеры, объединенные в одну учебно-тренировочную сеть.

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До конца 2020 года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». В каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин.

Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков мобильной и стационарной группировки РВСН. Все они дают возможность совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений.