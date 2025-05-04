Боец морской пехоты Черноморского флота, которая освобождала село Горналь в Курской области, рассказал об уничтожении девяти боевиков в стрелковом бою. Всех ликвидровал один наш военнослужащий.

«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец. Вот их шеврончики. И так будет с каждым, кто посягнет на нашу священную землю», - предупредил военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман.

Украинским боевикам в этом бою не помогла подготовка, которую они проходили перед вторжением в Курскую область, ни огромное количество иностранного вооружения, которое ранее продемонстрировали наши бойцы.

Среди трофеев штурмовые винтовки, гранатометы и пулеметы из всех уголков мира. Есть оружие производства ФРГ, Чехии, Бельгии. Также представлен украинский ОПК.

Об освобождении села Горналь стало известно 26 апреля. Населенный пункт оставался последним в Курской области, где окопались ВСУ. Благодаря грамотным и решительным действиям морской пехоты Черноморского флота и мотострелков ВС РФ удалось выбить националистов с нашей территории.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.