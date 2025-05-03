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Пленный: украинцы отказываются закрывать бреши на фронте своими телами

Военнопленный из ВСУ добавил, что командование не обращает внимание на здоровье солдат, а основная часть его роты - это старики.
2025-05-03 11:37:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Основную часть ВСУ составляют старики, речь идет о боевиках 40-50 лет, новобранцы моложе 25 лет - это редкость, рассказал военнопленный ВСУ Константин Таукач. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

«У нас в роте, наверное, на 90% - это за 40 лет, до 25 вообще никого не было, в основном около 50 плюс-минус. Что-то болит, нога болит или еще что-то, его посылают все равно», - сказал пленный в разговоре с российскими военными.

Отдельно украинец заявил о низком моральном духе сослуживцев. По его словам, в рядах ВСУ самовольное оставление части стало настолько распространено, что сейчас просто некому воевать, несмотря на уголовную ответственность за дезертирство.

«Вместе с тем, выбора у них особо нет. Если поймали – либо тюрьма, либо возвращение на фронт, но не обязательно в эту часть», - продолжает пленный ВСУ. 

Командование же рассматривает солдат как расходный материал, не обращая внимание на их здоровье, добавил Константин. Именно поэтому они отказываются «закрывать бреши на фронте своим телом» и саботируют приказы вышестоящих.

В заключение пленный оценил профессионализм российских военнослужащих, достойное отношение к пленным и выразил надежду на мирные переговоры.

Напомним, накануне пленный всушник рассказал российскому оборонному ведомству, что командиры обещали не отправлять его на линию боевого соприкосновения, но обманули.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Украина #ВСУ #военнопленный
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