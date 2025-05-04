Огромное количество иностранного вооружения и боеприпасов было захвачено морскими пехотинцами Черноморского флота и мотострелками при освобождении села Горналь в Курской области. Некоторое вражеское оружие показал военнослужащий Черноморского флота с позывным Боцман.

«Штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. Такое оружие не дается каким-то бусифицированным всушникам. Его дают подготовленным профессионалам. Чешское производство - тоже самое. Бельгийские пулеметы. Они уступают нашему Калашникову в прицельности и дальности, превосходят только по весу. Сложны в работе, конструкция неудачная. Ну и сумрачное творение украинских оружейников - "Форт-600", подствольный гранатомет. Все это взято в поселке Горналь. Большое количество боеприпасов, которое нам досталось от противника. Все в упаковке, готово к употреблению, вернем хозяевам», - пообещал Боцман.

Помимо пулеметов, автоматов и боеприпасов к ним, наши бойцы захватили большое количество документов. Из них следует, что зашедшие в Курскую область боевики тщательно готовились.

«Кто к нам приходил? Вот сертификат солдата, который закончил программу подготовки старшего наводчика ВСУ. Неонацистское приветствие на всех официальных документах. Неонацизм и ВСУ - это слова синонимы. Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. И так будет с каждым, кто посягнет на нашу священную землю», - заверил Боцман.

Об освобождении населенного пункта Горналь, который оставался последним занятым ВСУ в Курской области, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 апреля.

Ранее Минобороны России показало кадры боев в селе Горналь. ВСУ в этом районе вытесняли бойцы 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота и 1427-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.