В ВВО провели комплексную тренировку с подразделениями антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия была проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условного противника на военные объекты.

В ходе тренировки военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции по освобождению условных заложников.

Также командирами были проработаны вопросы организации управления, с помощью адаптированных автоматизированных систем управления.

При помощи многофункциональных портативных радиостанций комплекса Р-187 «Азарт» командирами подразделений корректировались тактика действий и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания наиболее реалистичной обстановки в ходе учений было использовано значительное количество средств имитации - взрывпакеты, дымовые шашки, гранаты и световые сигналы.

К участию были привлечены около 1000 человек, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.