РВСН планируют провести шесть пусков межконтинентальных ракет в 2020 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2020 году, сообщили в Министерстве обороны России.

«В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк», - подчеркнули в военном ведомстве.

Это больше, чем в прошлом году. В 2019 было проведено пять пусков стратегических ракет. Три из них с космодрома Плесецк, два – с полигона Капустин Яр.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - вид Вооруженных сил и главный компонент Стратегических ядерных сил РФ. Основной функцией войск является ядерное сдерживание возможной агрессии. На вооружении состоят комплексы РС-24 «Ярс», РТ-2ПМ2 «Тополь-М», РТ-2ПМ «Тополь», Р-36М, УР-100Н.