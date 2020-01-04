Космические войска России в 2019 году обнаружили все пуски ракет в зоне своей ответственности

Силы и средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет в 2019 году. Об этом сообщили в Минобороны России. Таким образом, космические войска обнаружили все пуски ракет в зоне своей ответственности.

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что основу средств радиолокационного наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения «Воронеж». Сегодня на боевом дежурстве находятся семь новых станций в Иркутской, Ленинградской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми», - добавили в ведомстве.

Завершается совершенствование и космического эшелона системы. В частности, в Минобороны России сообщили о модернизации пункта управления. Кроме того, проходят летно-конструкторские испытания спутников орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС), которая станет основой космического эшелона СПРН.