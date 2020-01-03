В Минобороны РФ рассказали о запланированных на 2020 год масштабных учениях РВСН

В Министерстве обороны России рассказали о запланированных на 2020 год маневрах ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По данным ведомства, ракетчики собираются провести за год более 200 учений.

Самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены в Оренбургской и Иркутской областях под руководством командующего войсками. Также за наступивший год планируется значительно повысить уровень знаний и навыков личного состава ракетчиков.

Все маневры проводятся с целью усовершенствовать выучку войск и слаженности соединений, воинских частей и подразделений, а также навыков командиров и органов управления.

Также РВСН до конца 2025 года получат новейший подвижный комплекс командных ракет «Сирена-М». Помимо этого, войска также заключат контракт на изготовление комплексов «Ярс».