«Мастера артиллерийского огня»: лучшие кадры второго этапа конкурса АрМИ

Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) приступили ко второму этапу конкурса Армейских международных игр (АрМИ) «Мастера артиллерийского огня - 2020». В соревнованиях задействованы минометные расчеты комплексов «Сани».

Военнослужащие должны на время поразить мишени, расположенные на дистанциях до 2 километров. Для этого им дается три снаряда. Если цель достигнута только со второй попытки, то расчет уходит на второй круг и добавляется одна штрафная минута, если с третьей попытки - два круга и две штрафные минуты. И так с каждым промахом.

Военнослужащие, которые станут лучшими по результатам этих состязаний, приму участие во Всеармейском этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье свыше тысячи танкистов и мотострелков гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в рамках первых отборочных этапов армейских соревнований по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску».