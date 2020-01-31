Точность и выдержка: кадры работы снайперов в Абхазии

В Абхазии прошел первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр АрМИ-2020, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На соревнованиях военнослужащие работали в составе снайперских пар и групп, а также демонстрировали свои навыки в маскировке позиций для стрельбы.

Одно из наиболее сложных упражнений, которое выполняли снайперы на полигоне Гудаута, называется «холодный выстрел». Чтобы с ним справиться, военнослужащие должны неподготовленной винтовкой Драгунова СВД попасть в мишень размером с теннисный шарик с расстояния 100 метров. Также велась стрельба на дистанции 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.

Военнослужащие приступили к подготовке к конкурсу уже давно. С декабря прошлого года военнослужащие выполнили около 20 упражнений, в том числе ночью с ночными прицелами. Стрельба по целям велась с расстояния от 100 до 800 метров.

По итогам конкурса лучшие снайперы примут участие в следующих соревнованиях на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.