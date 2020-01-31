Военные инженеры навели переправу через реку под Ставрополем: кадры учений
Техника преодолела водную преграду со скоростью до 20 километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военные инженеры организовали переправу тяжелой бронетехники на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа.
Через реку возвели стометровый понтонный мост, по которому колонна техники перешла на противоположный берег.
Всего в мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих, задействованы около 60 единиц спецтехники.